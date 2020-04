Succesvolle regeling voor duurzaam midden- en kleinbedrijf krijgt vervolg

De afgelopen zeven jaar is deze regeling al drie keer met veel succes uitgeschreven. Bedrijven kunnen een voucher van maximaal 10.000 euro aanvragen om hun vernieuwende ideeën technisch en economisch verder te laten uitvoeren of te laten toetsen. Het moet gaan om plannen voor het gebruik van natuurlijke (biobased) materialen, voor hergebruik (circulair) en vernieuwingen die bijdragen aan de overstap naar duurzame energie.

Prille ideeën

Van tevoren is niet in te schatten wat de vouchers gaan opleveren. De bedoeling is namelijk om van heel prille ideeën te onderzoeken hoe haalbaar die zijn. Maar het resultaat van de eerdere regelingen geeft wel een indruk. De afgelopen drie keer zijn in totaal 43 vouchers verstrekt. Uiteindelijk bleken zes projectideeën niet realiseerbaar, liggen er zeven op de plank, worden er 24 verder ontwikkeld en zijn er vier commercieel op de markt gebracht.