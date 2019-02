Subsidie van 90.000 euro voor HZ-plannen ‘Méér muziek op de pabo’

Iedere dag een feestje op zorgboerde­rij Bouwlust

8:00 NIEUWERKERK - Als je het gevarieerde clubje cliënten van zorgboerderij Bouwlust in Nieuwerkerk ergens ongelukkig mee maakt, dan is het wel met ze op een stoel te planten en het daarbij te laten. Dus wordt straks een theetuin geopend en een bloementuin aangelegd. Iedereen is welkom voor een rondje over het terrein.