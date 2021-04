Stuur uw foto's en verhalen over Máxima naar ons

Vorig jaar zomer verraste Máxima nog Zeeuwse campinghouders en hoteliers met een bezoek aan Westenschouwen en Oostkapelle om zelf te horen hoe de recreatiesector omging met het coronavirus. Het koninklijk paar was ook in Terneuzen in september 2019 om stil te staan bij de Slag om de Schelde en in 2018 waren de koning en koningin in de gemeente Schouwen-Duiveland. Elke twee jaar is het paar ook bij de uitreiking van de Four Freedom Awards in Middelburg.