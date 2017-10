'Stuur elk kind naar het Zeeuws Museum'

Deels gebeurt dat al. Zeventien procent van 50.000 mensen die jaarlijks het Zeeuws Museum bezoeken is jonger dan achttien jaar. Ruiter: ,,Het merendeel daarvan komt via school." Daarnaast bestaat ook nog het programma 'Het Zeeuws Museum in de school', in het kader waarvan met de collectie onder de arm klaslokalen worden bezocht. ,,Het ligt in onze missie besloten om iedereen met het Zeeuwse erfgoed in contact te brengen. Dat doen we ook buiten het museum. Daarvoor gaan we naar scholen toe."

De insteek is wel een tikkeltje anders dan die van het nieuwe kabinet, zegt de museumdirecteur. ,,Het is een prima initiatief, maar ik ben niet overtuigd van de argumentatie erachter. Ik heb het idee dat het kabinet wil dat we trots zijn op onze geschiedenis. Dat mag natuurlijk best, maar dat vind ik geen doel op zich. Het wordt ook als instrument voor integratie gebruikt. 'Jij woont hier, dus moet je ook weten wat onze geschiedenis is.' Volgens mij draait het eerder om begrip. Waarom zijn we zoals we zijn? Maar dus ook: waarom is het bij jou dan anders? Wat we nu gewoon vinden, is niet altijd zo geweest. Als je dat beseft, ga je juist relativerender denken over andere culturen. Dan heb je meer begrip voor elkaar."