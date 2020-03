Stuivertje wisselen in horeca Zeeland: chefs worden weggekocht

video Weeducati­on op Cannabis Conference Terneuzen: ‘haal medicinale wiet uit verdomhoek­je’

13:18 TERNEUZEN - Waarom medicinale cannabis in Nederland nog niet legaal is, terwijl dat in steeds meer landen wel het geval is? ,,Omdat we weinig activistische cannabisgebruikers hebben. Je kunt in Nederland altijd naar de coffeeshop of een plantje in je tuin zetten, daarom protesteren we veel minder voor legalisatie.” Dat zei Hidde Siers zaterdagavond tijdens de Cannabis Conference in Terneuzen.