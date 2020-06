Studio A58 is in juli het toneel van de Statenvergadering

VIDEO Inge (42) uit Vlissingen overleed nadat ze werd aangereden in haar rolstoel. Ze was een ambassa­deur van het onbeperkte leven

15 juni VLISSINGEN - Inge Caljouw was ambassadeur van het onbeperkte leven. De 42-jarige Vlissingse maakte op veel mensen diepe indruk met haar gastlessen over leven in een rolstoel. Ze overleed zondag in het ziekenhuis aan de zware verwondingen die haar waren toegebracht toen een autobestuurder onder invloed haar woensdagavond in Vlissingen van haar handbike reed.