Studie naar risico's Zeeuwse waterzuiveringen

TERNEUZEN - Het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen maakt zich zorgen over de staat van de rioolwaterzuiveringen. Het vreest in de toekomst meer tegenvallers.

Aanleiding is de situatie bij de zuivering in Retranchement, die toe is aan groot onderhoud. Daarvoor was enkele jaren geleden 3 miljoen euro uitgetrokken. Recent is gebleken dat de zuivering er veel slechter aan toe is dan verwacht.

Bovendien moet de installatie worden uitgebreid, omdat het aantal aansluitingen fors is gestegen, vooral door de snelle groei van de recreatie. Inmiddels wordt rekening gehouden met een investering van 7 tot 9 miljoen euro.

Grote tegenvallers

,,We zijn behoorlijk geschrokken", zei Hubrecht Janse (VVD) deze week in de commissie waterbeheer. Kees Polderman (Water Natuurlijk) sprak van ‘grote tegenvallers’.

De zorgen nemen alleen maar toe, omdat bij de zuivering in Hulst mogelijk hetzelfde probleem speelt. Bovendien is er momenteel tegenslag bij het groot onderhoud aan de rioolwaterzuivering Westerschouwen, waardoor 1,6 miljoen euro extra nodig is. Daar is de ondergrondse luchtleiding zo versleten, dat die direct moet worden aangepakt om het zuiveringsproces niet in gevaar te brengen. Deze leiding heeft op papier een levensduur van 50 jaar, maar is ‘pas’ 32 jaar oud.

Gevoel

Dagelijks bestuurder Gert van Kralingen deelde de zorgen van het algemeen bestuur. ,,Ik kan het gevoel van tegenvallers niet wegnemen. Dat was ook mijn gevoel. Het is onze plicht om negatieve zaken direct te melden en dat hebben we gedaan.”

Hij wees er wel op dat de raming voor de zuivering van Retranchement al jaren oud is. Omdat andere projecten voorrang kregen, is het nog niet eerder tot uitvoering gekomen. Inmiddels is duidelijk dat er een behoorlijke uitbreiding moet komen. Hij sloot niet uit dat de zuivering er destijds ook al slechter aan toe was dan gedacht.

Onder de grond

Grootste moeilijkheid is dat de onderhoudsstaat van afvalwaterzuiveringen moeilijk in beeld is te krijgen, omdat veel zaken zich onder de grond bevinden. Daardoor blijft onzeker wat men tegenkomt op het moment dat een zuivering wordt aangepakt.

Dat kan grote (financiële) risico's voor het waterschap betekenen. Daarom heeft Van Kralingen opdracht gegeven voor een interne studie om de risico's goed in beeld te krijgen en te weten of en hoe het waterschap daarop voorbereid is. Die studie moet binnen enkele maanden klaar zijn.

Recreatie