Studentenkamers in Zeeland zitten snel vol

Molen De Lelie in Scharendij­ke heeft z'n kap terug

18:57 SCHARENDIJKE - Het is bij lange na niet de eerste molen die Jan Grinwis van molenmakerij Herrewijnen uit Stellendam onder handen neemt. Toch was het ook voor hem even spannend. Maandag werd de acht ton wegende kap van molen De Lelie in Scharendijke na restauratie teruggeplaatst.