Studenten verpleegkunde op HZ kunnen zich voortaan specialiseren in acute zorg

In februari meer duidelijk­heid over lot van Intervence

20 januari MIDDELBURG - Begin volgende maand moet duidelijk zijn hoe Intervence wordt afgebouwd. Dat schrijft Jack Werkman, wethouder in Sluis, mede namens de Zeeuwse gemeenten in een brief aan de medewerkers van de jeugdzorgorganisatie. Hij hoopt dat er snel helderheid komt, maar benadrukt ook dat zorgvuldigheid voorop staat.