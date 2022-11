Studenten van UCR speuren naar criminele trends: ‘Mooie onderwerpen voor scripties’

De samenwerking werd vandaag officieel bekrachtigd met handtekeningen van dean Bert van den Brink (UCR) en kwartiermaker Tom Driessen (SKC). ,,Het SKC is een aanwinst voor de regio. We zijn verheugd om samen te werken’’, zei Van den Brink na de ondertekening in het oude stadhuis van Middelburg.

Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit is onderdeel van het compensatiepakket, dat is samengesteld toen Vlissingen de veelbesproken Marinierskazerne misliep. Onder leiding van Driessen is in twee jaar tijd een organisatie opgetuigd, die zich bezighoudt met trends en patronen in de criminaliteit. Met verzamelde kennis brengen ze in kaart hoe criminelen boven- en onderwereld met elkaar vermengen, hoe ze legale bedrijven en voorzieningen gebruiken voor criminele bezigheden. De dreigingsbeelden moeten helpen om het effect daarvan (ondermijning) te bestrijden.