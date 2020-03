Studenten UCR in ‘intelligente lock down’, sommigen zijn zelfs begonnen met tuinieren of bakken

Carel Bruring was klaar voor een nieuw hoofdstuk, maar het engeltje was er niet meer

17:48 GOES - ‘Kom gerust langs als je een keer in de buurt bent. De deur staat altijd open!’ Die vriendelijke woorden sprak Carel Bruring, nadat we hem vorige week hadden gesproken voor een verhaal in de PZC. Hij had duidelijk zin om samen met z'n vrouw Manda Heddema een nieuw hoofdstuk van zijn leven te gaan schrijven. Het liep anders. Woensdag overleed Bruring.