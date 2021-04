Studenten slepen elkaar door de lockdown heen: ‘Mijn huisgenoten voelen als mijn familie’

reportageWat blijft er over van het studentenleven als de kroegen dicht zijn en je alleen colleges kunt volgen via een beeldscherm? Michelle, Veerle, Luke, Diya, Sandra, Zac en Roxane van de University College Roosevelt (UCR) maken er het beste van in hun Middelburgse studentenhuis. ,,Elke week schuiven we de banken opzij. Dan gaan we dansen.” Maar gemakkelijk is het niet. ,,Je ziet je jeugd wegglippen. In je studententijd behoor je de tijd van je leven te hebben, maar dat is het nu niet.”