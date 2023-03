Studenten meten zoutgehalte in Zeeuws oppervlaktewater

Waar in Zeeland is het oppervlaktewater zoet, brak of zout? Studenten brengen dat in kaart met behulp van honderd EC-meters, die de provincie Zeeland heeft uitgereikt.

Scalda-leerlingen van de ‘groene’ opleiding Teelt gaan met de EC-meters na hoeveel zout er in oppervlaktewater zit. EC staat voor ‘elektrische geleidbaarheid’: hoe hoger de EC-waarde, hoe meer zout het water bevat. Doel van de metingen is om meer inzicht te krijgen in de zoet-zoutverdeling.

,,Agrariërs en studenten dragen gegevens aan die worden geanalyseerd en in kaart worden gebracht. Dit is een waardevol puzzelstukje dat ons helpt de zoetwatersituatie in Zeeland in beeld te brengen’’, zegt gedeputeerde Anita Pijpelink.

Extreme weersveranderingen (perioden van droogte afgewisseld met hevige neerslag) zorgen ervoor dat de beschikbaarheid van zoet water steeds meer onder druk staat. Droogte leidt vaak tot verzilting van oppervlaktewater, waardoor dat niet meer gebruikt kan worden voor landbouw.

De meetgegevens, die de Zeeuwse studenten vastleggen, kunnen gebruikt worden voor maatregelen die genomen moet worden. Voorbeelden daarvan zijn het opslaan van zoet slootwater of plaatsen van stuwen op plekken waar zout en zoet water bij elkaar komen.

De metingen door Scalda-studenten worden geanalyseerd in samenwerking met studenten van de HZ University of Applied Sciences (HZ) en het Lectoraat Data Science. Ze maken daarbij gebruik van de Nitraat App, die alle meetgegevens op een kaart van Zeeland laat zien. De app is ontwikkeld door Deltares en Provincie Zeeland samen.

Eerder al ontvingen agrariërs een EC-meter, waarmee ze het zoutgehalte van oppervlaktewater op het erf en in de sloten kunnen meten.