Studenten geven opleidingen Scalda een 7,2

Let op: Wester­schel­de­tun­nel is komende nacht volledig dicht

7:00 TERNEUZEN - De klok gaat in de nacht van dinsdag op woensdag terug in de tijd, naar de tijd van voor 15 maart 2003, toen de veerboten nog over de Westerschelde voeren. Die lagen er 's nachts uit: dat zal van dinsdag op woensdag ook het geval zijn met de Westerscheldetunnel, al vanaf 20.30 tot 4.00 uur.