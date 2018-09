Studenten en startups helpen bedrijven

COLUMN JAN VAN DAMME Campagne

7:00 Bietenboer, een vak apart. Bij ons thuis ging het over aardappelen en stro. Voor suikerbieten hadden we geen gevoel en geen apparatuur. Ik keek wel eens met ontzag en jaloezie naar de bietenrooiers, die als buitenmaatse ruimtevaartuigen over de groene velden trokken. Soms waren ze bezig terwijl wij de doodgespoten aardappels van het veld aan het halen waren. Klei, knollen en herfstige luchten, zo klonk het en zo was het.