Student dupe van minder afvaarten fietsvoetveer

VLISSINGEN - Honderden Zeeuws-Vlaamse mbo- en hbo-studenten zijn de dupe van de nieuwe dienstregeling van het fietsvoetveer. De boot van 7.48 uur, die hen ’s ochtends vanuit Breskens op tijd bij de lessen in Vlissingen brengt, wordt in de nieuwe dienstregeling geschrapt.

Adri de Buck, bestuurder van de HZ in Vlissingen, is onaangenaam verrast over het besluit van het dagelijks provinciebestuur. ,,Het is buitengewoon jammer dat op dit cruciale tijdstip een boot komt te vervallen”, zegt hij. ,,Onze colleges beginnen om 9 uur, soms eerder. Dit is precies de boot die onze studenten moeten hebben.”

Lees ook PVV bezorgd over minder afvaarten fietsvoetveer Lees meer

Enquete poll Het fietsvoetveer moet elk half uur varen Eens

Oneens Het fietsvoetveer moet elk half uur varen Eens (95%)

Oneens (5%)

Woordvoerder Karin de Bruijn van Scalda noemt het schrappen van de afvaart ‘zeer onwenselijk’. ,,Het openbaar vervoer is al een groot probleem, zeker voor studenten uit West-Zeeuws-Vlaanderen.” De mbo-school laat weten dat negentig mbo’ers dagelijks vanuit de gemeente Sluis naar Vlissingen reizen.

In de nieuwe dienstregeling, die op 10 december ingaat, zouden reizigers die gewend zijn de boot van 7.48 uur te nemen een half uur eerder (7.12 uur) op de boot moeten stappen in Breskens. De volgende afvaart vertrekt ruim een uur later (8.18 uur).

Quote Het openbaar vervoer is al een groot probleem, zeker voor studenten uit West-Zeeuws-Vlaan­de­ren Karin de Bruijn, Scalda

Communicatie

De hogeschool wil in gesprek met de provincie, zegt De Buck. ,,We willen weten waarom nu juist dít besluit genomen is. Normaal gesproken worden we altijd geïnformeerd over wijzigingen in het openbaar vervoer, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Er is iets misgegaan in de communicatie.”

De Statenfractie van de PVV stelde woensdag vragen over de nieuwe dienstregeling. De partij vindt dat het fietsvoetveer steeds meer een toeristische attractie dreigt te worden en steeds minder een verbinding voor woonwerkverkeer. Statenlid Roland de Wit wil weten of onderzocht is wat de consequenties zijn voor scholieren en mensen die met de afvaarten naar hun werk gaan. Ook de SP-fractie reageert verbaasd op de nieuwe dienstregeling. De partij wil onder meer weten of overleg gevoerd is met de gemeente Sluis en de gemeente Vlissingen.

Belangen van de reizigers

Volledig scherm Harry van der Maas. © Ruben Oreel Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) laat weten dat het dagelijks provinciebestuur heeft overlegd met het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV). ,,Zij behartigen de belangen van de reizigers, en hebben positief over het voorstel geadviseerd. Dat was voor ons reden om het voorstel over te nemen.”



In de zomer worden ook de afvaarten van 8.18 uur en 9.18 uur (uit Vlissingen) geschrapt. Bovendien gaan de tarieven omhoog. ,,Er is een dalende lijn in het aantal passagiers. Daardoor moeten we veel geld bijleggen.” Van der Maas wil niet ingaan op de vraag waarom juist de drukke afvaart in de ochtendspits geschrapt wordt. ,,De directie van de ferry beslist welke afvaarten vervallen. Dat is niet onze taak. Als inderdaad blijkt dat de nieuwe dienstregeling gaat knellen, dan moet de directie verantwoordelijkheid nemen.”