Stropers alleen in kantoortijd bestreden

In een brief aan de provincie noemen de landbouworganisatie ZLTO, het Zeeuws Particulier Grondbezit, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging het een 'absurde en zorgwekkende ontwikkeling' dat de milieudienst RUD Zeeland haar bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) in het buitengebied uitsluitend inzet tussen 8 en 17 uur.

Dat is funest voor de bestrijding van stroperij, vinden de organisaties. 'De handhaving op de Wet Natuurbescherming en de Provinciale Milieuverordening Zeeland wordt willens en wetens verzaakt.' Milieucriminaliteit, zoals stroperij en afvaldumping, vinden buiten die tijden plaats. 'Dit beleid zal een nog grotere mate van onveiligheid(sgevoel) in uw plattelandsprovincie veroorzaken', aldus de brief.

,,Dit soort ontwikkelingen zijn meestal bezuinigingsoperaties", verklaart Kees van Hulst, regiomanager Noord-Brabant van de Jagersvereniging. ,,Je moet dit niet willen. Vandaar dat we het bij de provincie hebben aangekaart. Die is verantwoordelijk voor de RUD Zeeland."

Anders dan in andere provincies lijkt de RUD ook niet te willen samenwerken met andere opsporingsambtenaren in het groene domein, zoals jachtopzieners en boswachters. Terwijl die vaak gewapend zijn. 'Dit is van het grootste belang voor het optreden tegen milieucriminaliteit', aldus de brief. 'Denk aan de wild-, kreeften- en schelpdierenstroperij en het dumpen van afval van drugslaboratoria.'

,,Het heeft geen zin om in je eentje een polder in te gaan om stropers te betrappen", zegt Van Hulst. ,,Met meerdere mensen kun je de toegangswegen afsluiten en is het makkelijker mensen aan te houden. Maar dan moet je wel samenwerken met de politie of andere boa's. In Brabant gebeurt dat bijvoorbeeld in het SSiB, Samen Sterk in Brabant. Als het om samenwerking gaat, zien we de RUD Zeeland juist een terugtrekkende beweging maken."

Volgens secretaris Jaap van der Hiele van de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht zou de RUD avondlijke patrouilles 'te gevaarlijk' vinden. Of dat leidt tot meer criminaliteit, kan hij niet aantonen. ,,Als je er niet bent, zie je ook geen overtreding. Maar criminelen weten nu wel hoe laat ze aan het werk moeten. Na vijf uur hebben ze vrij spel."