Stroopuit ligt 400 meter van de grens, maar: ,,We blijven wel Nederlands”

Half september en Stroopuit zomert voluit. De populieren lispelen. Toerfietsers met Vlaamse tongval slaan de Plaatweg in richting Waterlandkerkje. Stilte is hier een handelsmerk. In één van de beter verscholen tuinen scharrelen twee pauwen rond. Even later laten zich twee zwaar uitgevallen witte ganzen bij het hek zien. Maar mensen, ho maar. En als we een bewoonster treffen die haar dochter uitzwaait, blijkt eenzaamheid een kostbaar goed. Wie voor een teruggetrokken leven heeft gekozen, zit niet te wachten op aandacht van welke krant dan ook.

Het kan nog sterker deze keer. Een inwoonster die net zo thuis is in Antwerpen als in Stroopuit wil best vertellen dat ze de schoonheid van Zeeuws-Vlaanderen ontdekte doordat ze haar paard bij vrienden in de omgeving van Hulst stalde en dat ze nu in haar verbouwde boerderijtje altijd ontspant, ook al is er veel onderhoudswerk. Als de fotograaf in beeld komt, neemt ze de benen.