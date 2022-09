Stroomuitval door brand in verdeelstation

In het nieuwe veldstati­on in Saeftinghe komen ook piepkleine bewoners: ‘We willen veel beestjes in de gevel’

Insecten die zich verschansen in gevels. Dat klinkt als een probleem, maar bij het veldstation in de Saeftinghe móet dat juist. ,,We willen dat er veel beestjes in de gevel gaan leven.”

20 september