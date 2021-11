Stroom valt steeds vaker uit in Zeeland: ‘Dat raak je wel beu’

Afgelopen zaterdagavond was het weer raak. Drie uur lang zat boekhandelaar Anthoni Fierloos, thuis in Goes-Oost, in het donker. ,,Het is de afgelopen weken al een paar keer gebeurd, maar dit was de langste storing”, zegt hij. ,,Gelukkig hebben we een gashaard, dus dan zitten we met z’n allen rond de haard, met kaarsen. Op zich gezellig, maar als het al voor de vierde keer is, raak je het wel beu. Maar ik ben allang blij dat het niet mijn winkel treft. Als je daar een storing hebt, moet je dicht, want dan werkt er niets meer.”