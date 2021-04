Stroom patiënten uit Rijnmond naar Zeeland, ziekenhuizen daardoor erg vol

GOES / TERNEUZEN - De afgelopen tijd hebben de Zeeuwse ziekenhuizen opnieuw coronapatiënten overgenomen uit Zuid-Holland. Ziekenhuizen in de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid kunnen de toestroom van nieuwe patiënten niet meer aan.

,,In heel de ziekenhuisregio Zuidwest-Nederland is het een drukte van belang”, zegt woordvoerder René Maas van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Het Adrz in Goes noemt de situatie in de regio ‘zeer nijpend’ en volgt ‘deze ernstige situatie nauwlettend’.

De toestroom van Covidpatiënten heeft er nog niet toe geleid dat de planbare zorg verder wordt afgeschaald. Afspraken hoeven nog niet worden verplaatst. ,,Maar het gaat hard nu. We zitten echt tegen de grens aan”, aldus woordvoerder Maas.

Eerst binnen de eigen regio

Zeeland behoort tot dezelfde ziekenhuisregio als het zuidelijk deel van Zuid-Holland. In eerste instantie probeert men patiënten naar ziekenhuizen binnen de eigen regio Zuidwest te verplaatsen. Pas als dat niet lukt, wordt naar ziekenhuizen elders in het land gekeken. Volgens de ziekenhuisregio had Zuid-Holland-Zuid (Dordrecht-Gorinchem) dinsdag te maken met een piek van 60 opnames.

Naast de 24 Zeeuwse coronapatiënten verzorgde Adrz begin van de week al 7 niet-Zeeuwen.

In Terneuzen was begin deze week weer even enige ruimte. Daar steeg het totaal aantal patiënten echter binnen enkele dagen van 8 op maandag naar 22 op donderdagochtend. Later op de dag zakte dat aantal naar 14 Covidpatiënten op de verpleegafdeling en 4 op de intensive care. In het Terneuzense ziekenhuis kwamen de afgelopen dagen patiënten binnen uit Rotterdam, Dirksland en Gorinchem. Maar ook enkele Zeeuws-Vlamingen zijn met ernstige klachten opgenomen.