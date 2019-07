Stripboek moet Slag om de Schelde voor jongeren tot leven brengen

Het stripboek volgt de Canadese oorlogscorrespondent Jim Borden op zijn speurtocht naar een Duitse sluipschutter. Het boek wordt zaterdag gepresenteerd in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Dat is niet toevallig, want Meijer is secretaris van dat museum. Dat er links en rechts objecten in het boek opduiken die ook in het Nieuwdorpse museum te zien zijn, is al evenmin toevallig. Meijer: ,,Met een stripvorm willen we de jeugd bereiken. En als jongeren, als ze de strip uit hebben, hier bij het museum vervolgens direct kunnen zien hoe zo'n Canadese tank er nou écht uitzag... daar wordt het verhaal alleen maar sterker van, denken we.”