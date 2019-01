Strikte regels voor Zeeuwse bermmonumenten: kaarsjes verboden en vergunning verplicht

LIVE: Gladheid en sneeuwpret in Zeeland

16:20 We hebben vandaag te maken met een echte winterse dag. Een neerslagzone waar sneeuw uit valt is vanmorgen vanuit het westen Zeeland binnen gekomen. Inmiddels trekt het front de provincie weer uit. Aan het einde van de middag wordt het mistig in Zeeland. Kans op gladheid blijft, hoewel het met de ongelukken in de provincie nog goed meevalt. We houden u live op de hoogte.