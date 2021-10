Strijd tegen hondenbelasting haalt niets uit: ‘Kabinet heeft er schijt aan’

Testen voor toegang? Voorlopig niet mogelijk in grote delen van Zeeland

11 oktober TERNEUZEN - Even je laten testen om buiten de deur te eten of een concert te bezoeken? Wie niet is gevaccineerd en in Zeeuws-Vlaanderen of op Schouwen-Duiveland of Tholen woont, heeft sinds maandag een probleem. Er zijn geen testlocaties meer in de buurt. Testen is in Zeeland voorlopig alleen mogelijk in Middelburg, Ritthem, Goes en Kapelle.