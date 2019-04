Strijd om het Jannewekken nadert ontknoping

poll Pas op! Gevaarlijk nieuw tekenvirus rukt op

13:20 VLISSINGEN - Het gevaarlijke tekenvirus TBE rukt op in Nederland. Ook in Zeeland is al onderzoek gedaan naar besmette teken, die zich verspreiden via reeën en hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Dit jaar worden ruim 10.000 teken uit meer dan twintig locaties in Nederland verzameld en getest op het virus, laat het RIVM weten.