Stretch-onderneemster Karin Goulooze: ‘Jaag je dromen na, ook al ga je soms op je bek!’

Het kleine imperium van Karin Goulooze (50) heeft inmiddels winkels in Goes, Sluis, Terneuzen, Middelburg, Domburg en Roosendaal. Allemaal onder de naam Stretch. Zelf is de onderneemster meestal in de winkel aan de Lange Kerkstraat in Goes te vinden. Ze is er een graag geziene verschijning. ‘Is Karin er niet?’, klinkt het regelmatig als de eigenaresse een keer niet in de winkel staat. Dat is niet gek. Ze is immer goedgeluimd en in voor een gezellig praatje. ,,Ik geef klanten graag een warm welkom”, verklaart ze. ,,Dat zit in me, je kunt dat niet spelen. Maar het is wel een heel goede eigenschap als je een winkel hebt. Want laten we eerlijk zijn: mensen kunnen tegenwoordig overal shoppen, met name online. Ze moeten het je gunnen.’’