Stress stijgt studenten soms naar het hoofd, maar Willem en Allisha helpen

Clubs in Goes vrezen verande­ring bij inzamelen oud papier: ‘Contribu­tie moet misschien flink omhoog’

GOES - Sportverenigingen in de gemeente Goes zijn bang dat ze inkomsten kwijtraken als de gemeente de manier van oud papier-inzamelen gaat veranderen. ‘Het lijkt erop dat afspraken uit het verleden worden geschonden.’ Wethouder Cees Pille zegt dat er nog geen besluit is genomen.

23 december