Stremming Vlaketunnel zorgt voor lange rijen: toch is aansluiten het snelst

BIEZELINGE - De urenlange afsluiting van de Vlaketunnel liet donderdag weer eens zien hoe kwetsbaar de doorgaande oost-west-route door het midden van Zeeland is. Het verkeer zocht zich een weg via de officiële omleidingsroutes of de minder officiële sluippaadjes.