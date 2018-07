Strandschoonmaakactie begint in Cadzand-Bad

In Zeeland staan vijf etappes op het programma. De eerste is dus volgende week woensdag, vanaf strandpaviljoen Moio Beach bij Cadzand-Bad over zeven kilometer tot strandpaviljoen Puur. De volgende etappes zijn: donderdag, van strandpaviljoen Panta Rhei in Vlissingen naar De Zeeuwse Rivièra bij Zoutelande; vrijdag, op Neeltje Jans vanuit strandpaviljoen Atlantis; zaterdag, van paviljoen Duinzigt bij Westenschouwen tot Zeelust bij Renesse; en zondag, van beachclub 't Gorsje bij de Brouwersdam tot C-Side bij Ouddorp. De begintijd is steeds 10.00 uur.