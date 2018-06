Strandpaviljoens in Zeeland relatief goedkoop

Schrikba­ren­de stijging aantal Zeeuwen met huidkanker

14:29 VLISSINGEN - Het aantal Zeeuwen met huidkanker is de laatste 28 jaar explosief gestegen. In 2017 werden bijna vijfhonderd nieuwe mensen met de ziekte geregistreerd in onze provincie. In 1990 waren dat er 'slechts' 125, blijkt uit gegevens van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 900 mensen aan huidkanker.