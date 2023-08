Strandpaviljoenhouders in Zeeland kijken uit naar zomerweer: ‘Met de zon erbij gaat alles makkelijker’

‘Domburgs schilderij hoort thuis bij Tussen Kunst en Kitsch’

Jammer dat je niet met dit schilderij naar Tussen Kunst en Kitsch bent gekomen, zei tv-presentator Frits Sissing zaterdag tegen Francisca van Vloten. Want de conservator van het Marie tak van Poortvliet Museum in Domburg vond in 2020 in Londen op een veiling een schilderij dat heel misschien van Piet Mondriaan (1872-1944) is, de Nederlandse kunstschilder die begin vorige eeuw ook in Domburg schilderde.