Straks vliegen zakken bloed per drone van Rotterdam naar Zeeland. ‘Want uit België, dat mag niet’

video Leerlingen Calvijn College blij naar school: ‘Ik heb nog geen normaal schooljaar gehad’

31 mei KRABBENDIJKE - Of het digitale thuisonderwijs goed te doen was? ,,Als je wilde niksen, was het perfect’’, merkt Arne Dieleman droogjes op. ,,Maar heel effectief was het niet, hoor.’’