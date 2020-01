Straks kun je lekker ravotten en kliederen met verf bij Hof Poppendamme in Grijpskerke

Greg wrijft grijnzend over de glanzend gelakte houten vloer in de speelboerderij. ,,De splinters zijn nu echt weg. We hebben geschuurd en geschuurd en tig keer gelakt.’’ Het wegwerken van die splinters staat symbool voor de plannen die het Middelburgse stel met Hof Poppendamme heeft. Een grote opfrisbeurt voor de boerderij, de speeltoestellen en het restaurant is nu bijna afgerond. Het Hof is nog gesloten tot zaterdag. Een race tegen de klok door een onverwachte ziektegolf zowel onder het personeel van HoneyPie als de ‘klussers’ in Poppendamme.