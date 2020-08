Straks kun je in een bus voor je deur juridisch advies vragen

Tot 25 jaar geleden was de SRV-man een begrip in Nederland. Hij bestuurde een rijdende winkel, met aanvankelijk vooral zuivelproducten. SRV stond voor Samen Rationeel Verkopen en later SeRVice. Een groep van Zeeuwse juristen - gesteund door onder meer de provincie, de rechtbank Zeeland-West-Brabant, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en het Openbaar Ministerie - ijvert nu voor een heel andere SRV-wagen. De afkorting staat voor Samen Recht Vinden. De bedoeling is dat een bus met deskundigen overal in de provincie mensen opzoekt die worstelen met juridische vragen.