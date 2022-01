Straks kan Zeeland alleen nog een bordje naast de met PFAS-water gevulde Hedwigepolder zetten: ‘Geen vis eten!’

Hè? Een Belgisch infrastructuurproject dat een jaar voorligt op schema? Hoe is dat mogelijk? Toch ziet het er naar uit dat al dit najaar, veel eerder dan gepland, Scheldewater de voormalige Hedwigepolder zal overstromen. De CDA-Statenfractie snapt er niks van en wil opheldering van het dagelijks provinciebestuur. Ook diverse raadsfracties in Hulst zijn verbijsterd.

Donderslag bij heldere hemel

Als een donderslag bij heldere hemel deelde gedeputeerde Anita Pijpelink het vrijdag mee in de Statencommissie ruimte. Vlaanderen, dat de eigen Prosperpolder en de Nederlandse Hedwigepolder omvormt tot een getijdennatuurgebied, steekt nog voor de volgende winter de dijken door. Dat is twaalf jaar later dan gepland, zullen sommigen redeneren, want protesten en juridische procedures hebben de ontpoldering steeds opnieuw vertraagd. Maar sinds de Hoge Raad in 2018 het pleit beslechtte, stond het met vette letters in de agenda’s genoteerd: 2023.