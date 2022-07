Straks alleen nog maar gezond eten in ziekenhuis Adrz

Een broodje kroket eten of van een softijsje genieten, kan nog steeds in het Adrz Goes, maar het ziekenhuis stapt meer en meer over op gezond eten.

Een jaar geleden ondertekende het Adrz de intentieverklaring ‘Goede Zorg Proef je’ om in de zomer van dit jaar een gezonder voedingsaanbod te hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Dat betekent meer groente en fruit en minder kiezen voor een vette snack.

‘Minder dan de helft’ werd ‘meer dan zeventig procent’

De eerste resultaten zijn nu bekend. Het voedingsaanbod dat binnen de Schijf van Vijf valt is van minder dan de helft naar boven de zeventig procent gegaan. Bruin- en volkorenbrood is nu de standaard geworden voor belegde broodjes. Patiënten kunnen kiezen uit meer menu's, zoals bijvoorbeeld halal. Ook het aantal ‘eetmomenten’ is toegenomen. Koks gebruiken ook steeds vaker vers voedsel. ,,Ziekenhuiseten wordt steeds minder ziekenhuiseten", zegt woordvoerder Ilona Wielemaker. ,,Het is veel meer afgestemd om beter te worden en wat jij als patiënt wil.”

Ziekenhuispatiënten kunnen ook meer vegetarische gerechten kiezen en er is meer aandacht voor (eiwitrijke) tussendoortjes. Het Adrz zegt dat als je patiënten gezonder eten aanbiedt, ze sneller herstellen.

Er zijn nog verbeteringen mogelijk

Toch is er nog aanzienlijk werk aan de winkel. Bezoekers, personeel en patiënten kunnen al wel kiezen uit ijs, gemaakt voor honderd procent fruit, maar een softijsje kopen kan nog steeds. ,,We zijn op de goede weg”, aldus Wielemaker, ,,maar we zijn er nog lang niet. In de kantine zijn nog verbeteringen mogelijk. Het aanbod is nog niet volledig gezond.”

Gezonde voeding is één van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord, waarin staat dat ziekenhuizen en zorginstellingen in 2030 een gezond voedingsaanbod hebben.