Straks 10.000 laadpalen in Zeeland. ‘Over vijf jaar is één op de tien auto's in Zeeland elektrisch’

Vermist tienermeis­je aangetrof­fen bij hotel Middelburg, twee verdachten mensenhan­del opgepakt

13:56 MIDDELBURG - In een hotel in Middelburg is een 17-jarig meisje dat al enkele dagen als vermist gesignaleerd stond, vermoedelijk uit de prostitutie gehaald. De politie heeft twee verdachten aangehouden: een 32-jarige man uit Zierikzee en een 18-jarige vrouw uit Rotterdam.