Stormschade in Zeeland: gemeente sluit boulevard Vlissingen wegens zandophoping

VLISSINGEN - De stormachtige westenwind die vandaag over Zeeland raast heeft op verschillende plekken voor schade gezorgd. Als gevolg van de storm is er ook een zandophoping ontstaan op de boulevard in Vlissingen. Rond 14.30 besloot de gemeente Vlissingen de boulevard vanaf het Wooldhuis tot aan hotel Arion te sluiten.

Voor vanmiddag is de verwachting dat de wind aanzwelt tot windkracht 8. Op Waddeneiland Vlieland werd kort voor twee uur vanmiddag windkracht 9 gemeten, maar de grootste uitschieter tot nu toe was in Vlissingen. De zwaarste windstoot van 107 kilometer per uur werd daar vanmorgen rond half zes al gemeten.

De brandweer rukte zaterdagochtend regelmatig uit. De meeste schade wordt vooralsnog gemeld op Walcheren, onder meer in de Duijvendrechtstraat en de Lange Zelke in Vlissingen. Ook werd er een grote boom op de Koudekerkseweg in Vlissingen omgeblazen. De boom, die recht tegenover het Adrz stond, moest ter plekke in stukken worden gezaagd.

De boom werd door de stormachtige wind omgeblazen.

De Vlissingse brandweer heeft vanochtend vroeg met een hoogwerker twee kabelgoten van een dak gehaald in de Ritthemsestraat in Oost-Souburg, meldt 112vlissingen-souburg. De brandweer moest ook uitrukken voor een schademelding op de Bernhardweg in ‘s-Heerenhoek en voor een lege omgewaaide paardentrailer op de Philipsdam.

Kort voor 13.00 uur rukte de brandweer uit met een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig na een melding dat een vaartuig langs de Oosterhavenweg in Vlissingen water maakte. Ook de KNRM rukte uit vanuit Breskens. Ongeveer drie kwartier later vertrokken de eerste eenheden weer. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

De KNRM en de brandweer rukten uit om het vaartuig te redden.

De boulevard blijft voorlopig gesloten, op zijn minst totdat het mogelijk is om de zandophoping weg te halen.