Stormloop op kaartjes voor Zeeuwse films op Film by the Sea

VLISSINGEN - De belangstelling voor de Zeeuwse films tijdens Film by the Sea is groot. Het festival kiest daarom onder meer voor extra voorstellingen.

In totaal twaalf nieuwe Zeeuwse films gaan tijdens het festival in première. De meeste belangstelling gaat uit naar 'Van verlies kun je niet betalen' van Helge Prinsen en John Albert Jansen, over de Vlissingse groenteboer Adrie Trimpe en zijn vrouw Francien.

De animo voor is 'enorm groot', aldus Film by the Sea. Het festival had daar al rekening mee gehouden deze veelvuldig te programmeren. Zo is de film van maandag 10 tot en met vrijdag 14 september elke middag te zien in het Vlissings FilmTheater (in woonzorgcentrum Scheldehof), zowel om 13.30 als om 15.30 uur.'

Ook 'Ladybug, this is Ineke' van Bo van Scheyen is in trek. De première van de documentaire over kunstenaar Ineke Otte, komende zondag, is al uitverkocht. Daarom heeft het festival een extra voorstelling geprogrammeerd op dinsdag 11 september (19.00 uur).

De première van 'Building bridges', op donderdag 13 september (16.30 uur), is vanwege de grote belangstelling verplaatst naar een grotere zaal. De documentaire van de HZ-studenten Carlijn Mulder en Nadine Smits gaat over de klimaatverandering.

Alle twaalf Zeeuwse films zijn zaterdag 15 september ook te zien tijdens de PZC Dag van de Zeeuwse Film. Zij strijden om de PZC-publieksprijs en de PZC-juryprijs. Ook de Lions Club Vlissingen reikt een prijs uit voor de beste film.