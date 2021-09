Stormloop op gratis Zeeuwse boompjes: binnen drie kwartier alles weg

Jean-Paul Roels, Zeeuwse voorvech­ter van ‘Grenzeloze Liefde in Coronatijd’ overleden op Belgisch dancefesti­val

20 september RETRANCHEMENT - De 54-jarige man die vrijdag overleed op het Belgische dancefestival Extrema Outdoor Extra is Jean-Paul Roels uit Retranchement. Waaraan hij precies is overleden, wordt nog onderzocht, laat zijn zoon Jean-Louis Roels weten. De Zeeuws-Vlaming, oprichter van de Facebook-community Grenzeloze Liefde in Tijden van Corona, wist gedaan te krijgen dat ‘grensoverschrijdende geliefdes’ of mantelzorgers tijdens de lockdown toch de grens over mochten.