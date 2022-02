Storm trekt kijkers van heinde en ver naar Vlissingen: ‘Dit is eenmalig. Waar komt dit voor?’

Stuur jouw stormfoto naar ons op!

Een van de zwaarste stormen van deze eeuw trekt vrijdagmiddag en -avond over Zeeland. Heb jij een mooie of bijzondere stormfoto gemaakt? Stuur 'm dan in de naar de PZC. Dat kan per e-mail via web@pzc.nl of tag ons op social media: #pzcredactie. Wie weet zie je jouw foto dan terug op onze website of in de krant.

13:12