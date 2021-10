Storm raast over Zeeland, brandweer heeft handen vol aan meldingen

updateMIDDELBURG - Voor heel het land geldt vandaag code geel vanwege zware windstoten, meldt het KNMI. Dat is ook in Zeeland goed te merken. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is in de loop van de nacht en vroege ochtend de wind fors in kracht toegenomen. Zware windstoten tot 100 kilometer per uur komen daarbij voor. Op diverse plaatsen in de provincie worden dan ook meldingen van stormschade gemaakt. Bij de Veiligheidsregio stond de teller om acht uur op ruim 50 meldingen.

De brandweer is er in Zeeland de hele nacht al zoet mee. In veel gevallen gaat het om het opruimen van omgewaaide bomen, takken, en losgewaaide dakbedekking. Vanaf 2.00 uur lopen de meldingen binnen op alarmeringsdienst P2000. De eerste gevallen van stormschade vallen in Zeeuws-Vlaanderen, in aan de Hoefkensdijk in Kuitaart en de Dreef in Lamswaarde.

Iets voor zes uur duikt camping Julianahoeve in Renesse op in de stormschademeldingen, en moet de brandweer van Koewacht naar de Vlasstraat. Ook aan de Margarethaweg in Terneuzen, Klein Vlaanderen in Middelburg en de Dullaertstraat in Hulst worden incidenten gemeld.

Stormschade aan de spoorlijn

Zo gaat de lijst vanaf dat moment door. De blusgroep Torenweg van de brandweer in Middelburg rukte vanochtend rond zeven uur uit voor een melding van stormschade aan het spoor op de Zeeuwse lijn. Wat daar precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De website van de NS meldt dat het zou gaan om een aanrijding. De vertraging is 60 minuten, de situatie zou rond negen uur opgelost moeten zijn.

Rond kwart voor acht lijkt het zwaartepunt van de meldingen zich verplaatst te hebben naar het noordoosten van de provincie en lopen er meldingen binnen van schade in de Eendrachtweg in Halsteren, de Weststraat en Sint-Annaland, de Margrietstraat in Zonnemaire en de Torenweg in Burgh-Haamstede.

