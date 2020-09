Storm in Zeeland: schip in de problemen, brandweer druk, ferry uit de vaart

update 22.40 uurVLISSINGEN - Storm Odette raast momenteel over Zeeland. Grote problemen zijn nog nergens gemeld, maar de brandweer heeft wel de handen vol aan kleinere gevallen van stormschade. Ook is de Westerschelde Ferry uit de vaart en liggen kermissen stil.

Op de Westerschelde, ter hoogte van De Griete, kwam de duwboot Fraternite in de problemen. Het schip was onderweg vanuit Antwerpen naar Gent. De KNRM en sleepbedrijf Multraship schoten met meerdere schepen te hulp om mensen van het schip te halen en het schip weer in veilig vaarwater te brengen. Dat lukte. Het schip ligt nu voor anker op de Westerschelde.

De brandweer in Zeeland is inmiddels zo'n vijfentwintig keer opgeroepen om stormschade het hoofd te bieden: in Middelburg, Terneuzen, Goes, Cadzand, Sluis, Burgh-Haamstede, Oostkapelle, Breskens, 's-Gravenpolder, 's-Heer Arendskerke, Vlissingen, Noordgouwe, Oostburg, Nieuwvliet, Schoondijke en Renesse. In veel gevallen gaat het om omgevallen bomen of takken die op wegen zijn gewaaid.

Volledig scherm De Fraternite in de problemen op de Westerschelde. Sleepboten assisteren. © Adri van de Wege

De Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens is uit de vaart genomen. Er rijden bussen via de Westerscheldetunnel. Het treinverkeer tussen Middelburg en Vlissingen was een poosje vertraagd, omdat er spullen op de rails waren gewaaid. Dat is inmiddels weer opgelost. Attracties op de kermissen in Terneuzen (in het centrum) en Goes (bij de Zeelandhallen) zijn stilgezet.

Hoewel Odette ook in Zeeland flink tekeer gaat, was de storm tot nu toe het zwaarst in Hoek van Holland. Daar werd een poosje windkracht 10 gemeten. In Zeeland is de kracht van de wind een fractie minder: windkracht 8 a 9, en windstoten tot 100 kilometer per uur. Het KNMI verwacht dat de wind in de loop van de nacht minder sterk wordt, al kunnen er tot morgenochtend in Zeeland nog zware windstoten voorkomen. Eerder vandaag gaf het weerbureau al code geel af voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

