Storm in Zeeland: Fietsvoetveer uit de vaart en teststraat Vlissingen dicht

Buurtbewo­ners willen Vlissingse speeltuin Oude Stad zo snel mogelijk opnieuw op poten zetten

10 maart VLISSINGEN - Buurtbewoners staan te trappelen om speeltuin Oude Stad in Vlissingen weer open te gooien. De speeltuin in de binnenstad is vorig jaar heel even toegankelijk geweest, maar is nu - na versoepeling van de maatregelen - nog steeds dicht.