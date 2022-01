Storm Corrie raast over Zeeland: Stormvloedkering gaat dicht, Rijkswaterstaat zet dijkbewaking in

updateVLISSINGEN - Waarschijnlijk hoor je haar buiten al razen: Corrie is al volop aan het stormen in Nederland. Zij is de eerste officiële storm van het jaar. Voor Zeeland is code geel afgegeven. Lees hier wat de storm teweeg brengt in Zeeland.