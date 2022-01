Storm Corrie raast over Zeeland: Oosterscheldekering gesloten, dijkbewaking ingeschakeld

updateVLISSINGEN - Waarschijnlijk hoor je haar buiten razen: Corrie is aan het stormen in Nederland. Zij is de eerste officiële storm van het jaar. Voor Zeeland is code geel afgegeven. Lees hier wat de storm teweeg brengt in Zeeland.

Door de combinatie van vloed en de zware windstoten van storm Corrie heeft Waterschap Scheldestromen het hoogwaterplan ingesteld. Er is dijkbewaking ingeschakeld voor het midden en zuiden van Zeeland. In het noorden is dit niet nodig omdat Rijkswaterstaat rond 10.25 uur de Oosterscheldekering heeft gesloten. Met één druk op de knop gingen alle 62 schuiven naar beneden. Door de sluiting van de kering blijft de stijging van de waterstand op de Oosterschelde beperkt.

Dijkbewaking

Rond 13.30 uur wordt een waterstand van + NAP 3,70 meter verwacht bij Vlissingen. Ook bij Terneuzen worden hoge waterstanden verwacht. De verwachte waterstand is iets naar beneden bijgesteld, in eerste instantie werd een stand van + NAP 3,73 m verwacht. Door de verwachte waterstand heeft het Waterschap dijkbewaking ingesteld. Dit betekent dat buitendijkse wegen (de Panoramaweg in Breskens en Westkapelle) worden afgesloten. Uit voorzorg is ook het fietspad bij Kruishoofd (Nieuwvliet) gesloten. Verder zijn de toeritten naar de stranden, zoals bij Vlissingen, Vrouwenpolder en het Banjaardstrand afgesloten. De waterstanden worden voortdurend in de gaten gehouden en de dijken worden bewaakt op schadegevoelige plaatsen. Naar verwachting zal het waterpeil rond 16.30 uur weer gedaald zijn.

Vanochtend ervoer een verslaggever van RTL Nieuws eerste hand hoe hard het waaide op de Oosterscheldekering. Hij woei bijna weg terwijl hij verslag stond te doen.

Tips om de storm zo schadeloos mogelijk door te komen

Voor Zeeland is code geel afgegeven vanwege zware windstoten (75 km/u). Hierbij is het op straat vooral opletten geblazen voor afbrekende takken, dakpannen die van daken blazen en andere losse voorwerpen die rondvliegen. Het wegverkeer ondervindt vaak veel hinder van windstoten.

De Veiligheidsregio Zeeland zette wat tips op een rijtje wat je moet doen als je tijdens de storm toch de straat op gaat. - Schuil niet onder bomen of in de buurt van huizen, vanwege vallende objecten. - Zoek beschutting in een gebouw en wacht tot de storm is gaan liggen. - Moet je toch met de auto de weg op? Vermijd dan zoveel mogelijk dammen en bruggen. - Blijf uit de buurt van open water. - Voer geen (nood)reparaties uit aan je huis. Doet dit pas als de wind is gaan liggen.

Storm laat hand sneuvelen in Zierikzee

Het effect van Corrie werd maandagochtend al zichtbaar in het straatbeeld. Zo blies zij in Zierikzee al een reusachtige blauwe hand van de sculptuur Pluis, van kunstenaar Kianoosh Gerami omver. De zware wind liet de twee handen die er nu nog staan vervaarlijk wiebelen.

In Vlissingen veroorzaakte de storm een berg aan rommel door omgewaaide vuilnisbakken.

Teststraat gesloten

De GGD heeft in ieder geval de teststraat in Vlissingen gesloten vanwege de storm. Mensen die een afspraak hadden, zijn ingelicht en is gevraagd een nieuwe afspraak in te plannen.

De wind neemt vanmiddag geleidelijk weer af.