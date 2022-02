Storm Corrie hapt hele stukken uit de Zeeuwse stranden: ‘Het gaat om meters over een grote afstand’

Vooral aan de Zeeuws-Vlaamse kust heeft Corrie huisgehouden. ,,Er is ontzettend veel zandafslag. Het gaat om meters over een grote afstand. Bij ’t Zwin is ook een stuk kleibekleding van de dijk verdwenen”, zegt woordvoerder Arjan Goossen van het waterschap. Bij Nieuwvliet is ter hoogte van strandpaviljoen De Boekanier een stuk fietspad afgesloten, omdat naast de bestrating diepe geulen zijn ontstaan. ,,Zolang dat niet is hersteld, vinden we dit te gevaarlijk voor fietsers. Ze worden nu over een lengte van 700 meter omgeleid.”