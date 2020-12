Storm Bella houdt huis in Zeeland: testafspraken Vlissingen worden verplaatst naar Goes

VLISSINGEN - Storm Bella woedt momenteel door heel het land. De GGD heeft alle testafspraken in Vlissingen verplaatst naar Goes vanwege de storm. Het KNMI heeft afgelopen nacht al code geel afgekondigd. Dat is ook in Zeeland te merken. De brandweer is al meerdere keren uitgerukt voor stormschade.

De GGD heeft alle testafspraken voor corona die vandaag gepland stonden in Vlissingen, verplaatst naar Goes vanwege de storm. De testlocatie in Goes is in de Zeelandhallen, aan het Da Vinciplein.

De eerste melding van stormschade kwam binnen vanuit Tholen, aan de Postweg. Deze kwam binnen rond 06.20 uur vanochtend. Hierna kwamen er ook meldingen binnen vanuit Goes, vanuit de Goese Dieplaan, de Oudemansdijk in Ijzendijke en de Oude Zandweg in Serooskerke op Schouwen-Duiveland. Rond 09.35 uur kreeg de brandweer ook nog een melding van stormschade in de Ambachtsstraat in 's-Gravenpolder. Later in de ochtend kwamen er stormschade-meldingen uit Zuiddorpe, Veere, 's-Heer Hendrikskinderen, Hulst en Middelburg.

Rond 09.15 kwam er een melding binnen van een boom die door de storm was omgewaaid in de Donkereweg in Noordgouwe. Bij de val nam de boom nog twee andere bomen en een versierde vlaggenmast mee. Het asfalt raakte ook beschadigd. De brandweer is uitgerukt en heeft de boom in stukken gezaagd. Het is onbekend of de weg gerepareerd moet worden.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Het instituut waarschuwt voor zware windstoten vanuit het zuiden, van rond de tachtig kilometer per uur. In Zeeland kunnen we zelfs te maken krijgen met snelheden tot honderd kilometer per uur. In de loop van de dag zou de wind moeten afnemen.