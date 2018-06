Storing nekt Zeeuwse bedrijven: telefoons werken niet en computers haperen

Bij bedrijven als Indaver in Hoek, SVRZ, Scalda en Porthos in Middelburg kan op kantoor niet fatsoenlijk gewerkt worden omdat de computers haperen en telefoons niet gebruikt kunnen worden.

Delta kampt als sinds maandagavond met een grote storing die meerdere zakelijke klanten van Delta treft. Hoeveel precies is nu niet bekend. 'We hebben nog steeds niet in beeld wat er precies aan de hand is', zegt Mariska van der Hulst namens Delta. 'Het probleem zit in het aansturingsdeel van het glasvezelnetwerk. We doen tests en zoeken daarin naar een oplossingen. Wanneer die wordt gevonden, valt nu nog niet te zeggen.'