Storing bij Delta legt Wmo-vervoer plat: '1200 ouderen gedupeerd '

"Het probleem speelt sinds gisterenavond in een schakelkast van Zeelandnet", zegt Simon van Hoeve, directeur Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland, dat het Wmo-vervoer coördineert. "Het is uitermate vervelend. We kunnen geen telefoontjes beantwoorden en maar moeilijk onze chauffeurs bereiken."

Door de storing zijn zo'n 1200 mensen gedupeerd. Dat gaat vooral om oudere mensen, vertelt Van Hoeve. "Mensen die naar het ziekenhuis moeten of naar de dokter of familie. Voor hen is het erg vervelend. Ze kunnen ons vandaag niet bereiken. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik doe dit werk al sinds 2008 en dit is voor het eerst dat er zo'n grote storing is."

Naast die 1200 mensen wordt ook het vervoer van zo'n 1600 scholieren voor speciaal onderwijs bemoeilijkt door de storing. "De storing geldt ook voor onze Boord Computer Taxi (BCT). De chauffeurs kunnen we daarmee informeren over wie, waar moet worden opgehaald."